Le destin de Lisa - S01 E54

Lisa veut se comporter professionnellement et continue à couvrir David. Mais Hugo est hors de lui. Si seulement David pouvait enfin dire la vérité! Thibaud et Kim n’arrivent pas à travailler en paix. Leurs problèmes personnels les envahissent. Anna n’en peut plus de les entendre se chamailler en permanence. Laura voudrait que Frédéric profite avec elle de sa nouvelle vie.