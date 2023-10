Le destin de Lisa - S01 E55

Lisa veut enfin être récompensée de ses efforts. David la voit rouler en cabriolet. Puiserait-elle dans la caisse? Après qu’elle ait encore une fois décidé de résister au charme de David, voilà qu’il l’invite à prendre une verre! Sera-t-elle assez forte? Thibaud et Kim décident de cesser leurs disputes et d’être bons amis. Bernard et Katia reçoivent les parents de Julien. La mère de celui-ci propose à Katia de vendre des produits de beauté.