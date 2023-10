Le destin de Lisa - S01 E57

Julien, le pseudo fiancé de Lisa, aimerait qu'on lui verse une avance sur les bénéfices des ventes par Internet, il charge Lisa de réclamer cet argent auprès de David. Ce dernier essaye de gagner du temps et demande qu'on lui fournisse les chiffres des ventes. Sabrina doit faire face à de gros problèmes financiers : son banquier menace de lui faire saisir sa voiture. Julien entend la conversation que Sabrina a avec sa banque et se propose devenir en aide à la jeune femme. De son côté, Katia commence à démarcher les habitants de son quartier pour leur vendre des produits de beauté et ça marche. Elle tombe sur une cliente qui lui passe commande pour près de 100 euros de marchandise...