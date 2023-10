Le destin de Lisa - S01 E58

Julien n’est plus le confident de Lisa et du coup elle se tourne vers David. Mais malheureusement elle doit constater que lui aussi ne fait que se servir d’elle. Mariella est furieuse, elle se rend compte que sa mère essaye de la pousser dans les bras de Laurent. Katia n’arrive plus à se débarrasser des produits de beauté qui ont provoqué des allergies, mais heureusement Bernard a une bonne idée.