Le destin de Lisa - S01 E06

Après la présentation, que David a trouvée catastrophique, Lisa remercie tout le monde de l’avoir aidé au pied levé et tard dans la soirée. Mais ses collègues commencent à se fatiguer de son éternelle candeur. Sabrina laisse tomber le masque et lui dit franchement ce qu’elle pense d’elle. Seule Agnès la défend. La mère de Richard s’inquiète de l’avantage que semble prendre David et elle décide de faire une nouvelle tentative pour influencer Mariella. Richard a lui aussi un plan. Il « engage » la belle Alexandre van Dreesen qui doit séduire David et le mettre dans une situation compromettante. Sabrina continue de tisser ses petites intrigues et elle essaye en permanence d’évincer Lisa de ses prérogatives d’assistante