Le destin de Lisa - S01 E73

Lisa est ravie que David ne lui fasse aucun reproche pour ce qui s'est passé entre elle et Mariella. Il lui propose même de superviser la séance photo pour le trophée Kerima car Marielle a un rendez-vous qu'elle ne peut reporter. Pendant ce temps, la crise entre Frédéric et Laura ne s'arrange pas et Sophie en profite pour s'immiscer dans la vie du couple.