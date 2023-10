Le destin de Lisa - S01 E74

De justesse Lisa réussit à gâcher le tête-à-tête entre David et Verena et quand ils se donnent à nouveau rendez-vous, elle décide d’employer les grands moyens. Mais elle ne s’attend pas à la réaction de David. Bernard encourage Katia à se présenter pour une place de serveuse dans une auberge. Elle va taper dans l’œil du patron, elle sera embauchée et Bernard va faire une crise de jalousie.