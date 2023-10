Le destin de Lisa - S01 E76

David a beau être furieux, il n'en laisse pas moins la jolie Verena en plan pour un déjeuner explicatif avec Lisa.Kim a donc fait un cadeau très coûteux à Thibaud et ne comprend pas que ça le vexe, lui qui ne lui a offert qu'un petit bijou : pourquoi un cadeau entraînerait-il forcément un "contre-cadeau" ? Elle s'arrange quand même pour rattraper le coup en lui fabriquant un cœur en papier, le pendant du pendentif, en quelque sorte. Sophie rencontre Victor, un beau ténébreux, sans comprendre qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Il y a toujours de l'eau dans le gaz entre Frédéric et Laura.Max est de plus en plus perplexe face au comportement de David.