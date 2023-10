Le destin de Lisa - S01 E08

Après que David lui a dit qu’il ne voulait plus la voir, Lisa lui sauve quand même la mise en l’avertissant de l’arrivée de Mariella alors qu’il est en train de batifoler dans son bureau avec Alexandra von Dresen. Elle rentre chez elle et décide d’accepter de travailler dans l’entreprise qui emploie également son père : une entreprise de matériaux de construction. Elle y retrouve une ancienne camarade de classe, Yvonne Kuballa, avec laquelle on sent que la cohabitation va être difficile. Kim, la sœur de David, fait irruption chez Kerima moda. Elle s’est enfuie de son pensionnat et ne sait pas comment l’annoncer à ses parents. David regrette d’avoir licencié Lisa, il appelle chez elle et tombe sur Katia qui lui dit de laisser sa fille tranquille. Le soir, Katia parle du coup de fil à Lisa. Celle-ci décide de se rendre à la fête d’adieux de Frédéric pour s’expliquer avec David