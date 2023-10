Le destin de Lisa - S01 E90

Les parents de Lisa sont heureux d’apprendre que finalement elle ne va pas les quitter pour emménager avec Anna et Yvonne. Lisa soupçonne Sabrina d’avoir escroqué Julien de 9000 euros en lui proposant d’acheter une voiture volée venant d’une filière des pays de l’Est. Lisa a du mal à la démasquer car Julien continue à la défendre quoi qu’il arrive. Thibaud a juré d’être toujours honnête avec Kim et de peur de la perdre il lui cache le baiser échangé avec Anna. Mais à cause d’un malentendu Kim découvre la vérité.