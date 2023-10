Le destin de Lisa - S01 E96

Lisa reçoit un coup de poing par erreur lors d’une bagarre entre Richard et David. Et quand il lui rend visite chez elle, elle croit décidément vivre un rêve. Betty pleure la trahison de Thomas. Agnès et Nina décident de lui dire la vérité. Sabrina profite de l’absence de Lisa pour tenter de prendre sa place.