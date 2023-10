Le destin de Lisa - S01 E97

Agnès, Nina et Betty pensent que Thomas, le père de Thibault, est l’auteur des petits messages secrets envoyés à Agnès. Mais ils ne sont le fruit que de Kaminsky, un employé de Kérima. Mariella tente, tant bien que mal, de résister à Laurent. Kérima est en effervescence et David met la pression à Hugo. Pendant ce temps Kim et Anna ne trouve pas mieux que de se chiffonner. David semble désemparé sans l’assistance de Lisa.