Le diable est ma patronne

Jennifer et Nick vivent heureux avec leur fille, Julianna. Nick travaille pour une société d’informatique et sa femme a mis sa carrière de professeure de yoga en pause pour élever leur fille. Lisa, la directrice de Nick, rêve d’avoir un enfant mais ayant privilégié sa carrière pendant des années, elle n’a pas trouvé l’amour et n’a pas pu fonder une famille. Un lourd secret lié à son passé l’empêche de se lancer dans une procédure d'adoption. Lisa se met donc en tête de séduire Nick afin de vivre heureuse avec lui et sa fille. Pour parvenir à ses fins, elle décide de se débarrasser de Jennifer...