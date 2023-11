Le Diable et les Dix Commandements

Drame • Comédie dramatique | 1962

Un film composé de sketches illustrant de manière humoristique les dix commandements de l’Ancien Testament. Duvivier nous relate avec talent l’histoire d’un homme à tout faire dans une communauté de religieuses, celles d’un adultère, d’une vengeance, d’une folie, de rapports conflictuels entre parents et adolescents, et celle d’un caissier de banque fort désinvolte qui se fait renvoyer. Des histoires qui nous montrent comment on peut ne pas respecter les dix commandements, et comment, au besoin, on peut les détourner.