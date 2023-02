Le domaine perdu

Cinéma - Drame | 2005

Max a cinquante ans passés lors du coup d'état de 73 au Chili. Terré chez lui pour éviter les balles des militaires putschistes, il se souvient de l'autre guerre qu'il a vécue à Londres dans les années quarante, pendant laquelle il avait rencontré un autre aviateur, français, Antoine. À l'époque, il avait eu du mal à reconnaître en cet aviateur aguerri et vieillissant, l'homme qu'il avait vu surgir du ciel et atterrir à côté de chez ses parents, dans un village du Chili en 1932... Antoine, le héros de son enfance, pourtant celui qui a initié Max à l'aviation, et aussi, sans peut-être même le savoir, aux merveilles... Alors qu'un livre semble tisser un lien secret entre les deux hommes, les destins d'un pilote et de son jeune apprenti se croisent tout au long du XXème siècle entre le Chili et l'Europe.