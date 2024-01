Le fil d'Ariane - S01 E01 - Premières minutes

Ariane Legrand, chroniqueuse judiciaire grande gueule et infernale, est mise de force à la retraite alors que son fils, Jacques, commandant de police, enquête sur la mort d’une célèbre influenceuse. Ariane emménage donc à Montpellier, s’incruste dans la vie de son fils et de celle de ses petits-enfants et décide d’enquêter, à sa manière...