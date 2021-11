Le furet (Partie 1)

Maxime est un célibataire endurci qui profite de sa liberté et assume vivre sans attaches ni enfants. Bon gré mal gré, il a quand même fini par accepter d’aider un couple d’amis qui essaye d’avoir un enfant par insémination artificielle, en allant faire un don de sperme pour accélérer la procédure. Sa vie change le jour où débarque chez lui un frère plutôt envahissant, accompagné d’un furet plutôt poilu, et quand, au milieu d’une soirée torride en galante compagnie, ce furet mord ses parties intimes, le rendant définitivement stérile. Réalisant qu'il ne pourra jamais avoir d'enfants, Maxime va essayer de récupérer son don, avant d’apprendre qu’il a déjà été utilisé pour Lisa Barrot, une célèbre et séduisante journaliste sportive. Conscient qu’elle sera la mère de son unique enfant, il décide de tout faire pour la rencontrer et la connaître…