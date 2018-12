Le Gendre de Ma Vie - Bande-annonce

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre. Avec : Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François Deblock, Louise Coldefy, Chloé Jouannet, Jéméry Lopez (de la Comédie Française) et Zabou Breitman Au cinéma le 19 décembre