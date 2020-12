Le Grand bêtisier du 31 - Une soirée exceptionnelle avec de nombreux invités

Jeudi 31 décembre à 21h05 sur TF1, Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous accompagne jusqu'au 12 coups de minuit !

Le compte à rebours est lancé ! Pour les fêtes de fin d’année, Karine Ferri et Christophe Beaugrand convient tous les téléspectateurs à un « Grand Bêtisier du 31 » en compagnie de leurs nombreux invités :



Chris Marques, Florent Peyre, Inès Reg, Jean-Luc Lemoine, Jean-Pierre Pernaut, Laurent Mariotte, Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lacheau ; Michèle Bernier, Marie-Ange Nardi, Michèle Laroque, Patrick Sébastien, Thierry Beccaro, Yoann Riou. Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens, Frédéric Diefenthal seront également de la fête, en duplex depuis les tournages de Demain Nous Appartient et Ici Tout Commence.



Pour fêter comme il se doit cette nouvelle année 2021, Karine Ferri et Christophe Beaugrand ont imaginé pour vous et leurs invités une soirée exceptionnelle et pétillante, qui s’annonce mémorable. Les plus beaux fous rires de l'année, les moments culte de la télévision, le meilleur des jeux télés, lapsus, chutes, scènes coupées, extraits les plus drôles des invités…

Le grand bêtisier du 31, Jeudi 31 décembre à 21h05 sur TF1