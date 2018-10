Le bêtisier de…la famille Addams !

La famille Addams a marqué des générations. Sur le net, on retrouve leurs sosies : d’apprentis Morticia, Gomez et Mercredi qui font le bonheur de tous les amoureux d’Halloween ! Entre papa Addams avec sa tronçonneuse, l’oncle Freddy qui se fait un malin plaisir d’effrayer les passants et les tarentules géantes – qui font bien entendu d’excellents animaux de compagnie – la peur est bien évidemment de la partie… Entre rire et frissons, découvrez les images de ce bêtisier pas comme les autres. Extrait du Bêtisier du net.