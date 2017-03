Le bêtisier - Le grand bêtisier  

Dans ce numéro du grand bêtisier, nous vous avons compilé le plus drôle de la télévision et d'internet ! Les plus grands délires de stars, les gaffes de vos animateurs, mais aussi les bêtisiers de vos séries préférées, tout est réuni pour passer une soirée 100% bonne humeur ! Mais aussi le meilleur des candidats des jeux télés, des caméras cachées encore plus dingues et toutes les perles des émissions de télé réalité !Vous découvrirez également les grands gagnants de nos "Bêtisiers Awards" qui récompensent les images les plus décalées d'internet et de la télévision !