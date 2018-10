Bêtisiers du net

Les téléspectateurs peuvent trembler de rire avec le retour du Big Bêtisier programmé à l'occasion des fêtes d'Halloween, avec ses fantômes, ses citrouilles et ses bonbons. Les grands gagnants des Citrouilles d'Or, qui récompensent les images les plus incroyables d'Halloween, sont présentés au cours de l'émission. Des monstres blagueurs et des déguisements improbables sont quant à eux au programme, ainsi que les meilleures caméras cachées les plus frissonnantes du monde entier. Également au sommaire, les meilleurs surprises de stars avec Johnny Depp, Ariana Grande et Channing Tatum sans oublier le top des vidéos les plus vues sur les réseaux sociaux. Mais aussi les incontournables du Big Bêtisier : le plus drôle des animaux, le meilleur des aléas du direct et de nombreuses chutes.