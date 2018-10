La grande cérémonie des citrouilles d'Or du bêtisier

Les incontournables citrouilles d’Or du bêtisier net décernent des récompenses pas comme les autres à l’approche de la soirée d’halloween… ! Découvrez qui a reçu la palme du meilleur déguisement d’halloween, de la meilleure peur en direct ou encore de la chute la plus réussie. Au menu, des frissons et beaucoup de rire en perspective… Les extraits les plus drôles du net avec, en prime, une touche de frayeur spéciale Halloween ! Extrait du bêtisier du net.