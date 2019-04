Le grand bêtisier du 26 avril 2019

C'est le retour du Grand bêtisier ! Pour cette soirée 100 % bonne humeur, retrouvez les passages télé déjà cultes des invités sur les plateaux ces dernières semaines : Malik Bentalha, Stéphane Plaza, Michael Youn, entre autres…Les fous rires et bafouillages de vos animateurs : Sophie Davant, Camille Combal et Anne Elisabeth Lemoine, sont également au rendez-vous.Vous découvrirez les meilleurs déhanchés de danseurs insoupçonnés, comme Gad Elmaleh sur la télé américaine, Jarry ou encore Zlatan Ibrahimovic, ainsi qu'une nouvelle édition des "Bêtisier Awards", la cérémonie qui récompense les images les plus drôles d'internet.Au programme également, de nouvelles images inédites des tournages de Demain nous appartient et Section de recherches, sans oublier le plus drôle des animaux, les pires chanteurs du net et un magnéto "vintage" des plus grands fous rires à la télé.