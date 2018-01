Le grand bêtisier du 31 décembre 2017

Pour cette soirée exceptionnelle et déjantée du réveillon de la Saint-Sylvestre, Karine Ferri et l’humoriste Jarry vous convient pour un grand bêtisier inédit, en compagnie de nombreux invités, Ary Abittan, Marc-Antoine Lebret, Raphaël Mezrahi, Claudia Tagbo, les juges et les stars de Danse avec les stars : Nicolas Archambault, Agustin Galiana, Jean-Marc Généreux, Elodie Gossuin, Lenni-Kim, Chris Marques, ainsi que les grands animateurs de TF1 : Nikos Aliagas, Valérie Damidot, Marie-Ange Nardi et Jean-Luc Reichmann.Au programme de cette soirée détonante et pleine de surprises : les plus beaux fous rire de l’année, le meilleur des jeux télés, les awards de la télé, les gaffes les plus mémorables de l’année sur les plateaux télé, les plus beaux lapsus, les scènes coupées de nos séries préférées… Mais aussi les extraits les plus drôles des invités, des séquences cultes et des surprises orchestrées par l’inimitable Jarry… Rendez-vous le dimanche 31 décembre dès 21 heures pour un concentré d’humour et de bonne humeur en attendant les douze coups de minuit !