Le grand bêtisier du 31 décembre 2018 !

Karine Ferri et l’humoriste Jarry sont de retour pour un nouveau « GRAND BETISIER DU 31 », en compagnie de nombreux invités : Michèle Bernier, Christophe Beaugrand, Alexandre Brasseur, Ingrid Chauvin, Anthony Colette, Xavier Deluc, Alexandre Devoise, Evelyne Dhéliat, Jean-Marc Généreux, Denitsa Ikonomova, Marc-Antoine Le Bret, Christophe Licata, Laurent Mariotte, Chris Marques, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Marie-Ange Nardi, Stéphane Plaza, Clément Rémiens, Anne Roumanoff et Franck Semonin.Au menu de cette soirée pétillante : les plus beaux fous rires de l'année, le meilleur des jeux télés, les scènes coupées de vos séries préférées ou encore un bêtisier spécial Coupe du monde. Mais aussi les extraits les plus drôles des invités, des séquences cultes et des surprises orchestrées par l'inimitable Jarry.