Le grand bêtisier de Noël

Vincent Cerutti vous donne rendez-vous pour un tout nouveau Grand Bêtisier de Noël !Au menu de ce programme 100% rire : les derniers délires de Kev Adam's, Valérie Lemercier et Patrick Bruel, des caméras cachées, des pubs, et des images de noël toutes plus délirantes les unes que les autres.Vous découvrirez également les grands gagnants de nos " Bêtisiers Awards " qui récompensent les images les plus décalées d'internet et de la télévision !Mais aussi les bêtisiers inédits des Mystères de l'Amour, de Plus Belle La Vie, ou de Nos Chers Voisins. Un Grand Bêtisier de Noël à ne pas manquer, en famille ou entre amis.