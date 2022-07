Le bêtisier de l'été - Episode 3

Prenez votre crème solaire, votre parasol et vos claquettes : nous vous avons réservé les images les plus drôles des vacances ! Découvrez le carnet de voyages de nos héros du bêtisier. Au programme : les plus belles chutes en ski-nautique, les stories hilarantes de nos vacanciers, les stars du bêtisier : nos animaux, ou encore les challenges ratés de l'été !