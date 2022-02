Le big bêtisier 100 % chats - Episode 1

Ce soir, on vit le confinement du bon côté ! Depuis chez lui, Christophe Beaugrand vous offre 1h30 de rire et de détente, avec les images les plus drôles du confinement.Les enfants, les animaux, les colocataires, les voisins, et même les stars : le Big Bêtisier a compilé les vidéos les plus fun de tous nos compagnons confinés. Au programme : défis dingues, séances de sport improbables, et fous rires en télétravail. Les bonnes idées pour fêter son anniversaire ou prendre l’apéro à distance, les petits génies du bricolage, les pires cuisiniers du confinement, et le meilleur des caméras cachées « fait maison ». Vous découvrirez aussi les meilleures stories du confinement, et les images les plus originales seront récompensées lors des Big Bêtisiers AwardsRestez chez vous, ce soir vous avez une bonne raison : tous devant Le Big Bêtisier !