Le big bêtisier 100% chats du 29 décembre - Partie 2

Les chats ont obtenu gain de cause ! Ils ont réussi à décrocher, en prime-time, un Big Bêtisier qui leur est entièrement consacré ! 1h30 d'images irrésistibles qui prouvent que le chat a décidément la cote auprès des humains et est bien l'animal le plus présent sur internet, adoré de tous (les chats le savent et en profitent bien d'ailleurs). Au programme : des chatons, des chutes, les exploits des chats les plus sportifs, mais aussi leurs plus gros défauts assumés. Le plus drôle de leurs relations tumultueuses avec les autres animaux et la technologie (aspirateurs, drones), sans oublier les flagrants délits de notre gang de chats !Les meilleures images seront récompensées par une «Croquette d'Or» et une rubrique inédite, déjà plébiscitée par les chats sur les réseaux sociaux : «les Instacats», les meilleures stories de nos gentils matous.Un duo inédit d'animateurs : Christophe Beaugrand et Norbert, le chat.L'amitié entre Christophe et Norbert date d'il y a plus de 20 ans, tous deux étaient encore étudiants en école de journalisme. De leurs retrouvailles dans un restaurant de poissons du Cap Ferret l'été dernier, est née l'idée de ces bêtisiers entièrement consacrés à leur passion commune : les chats.Christophe & Norbert, main dans la patte, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés, pour 1h30 de plaisir, de fous rires et de vieux souvenirs.