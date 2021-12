Le big bêtisier de Noël - Le big bêtisier de Noël

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

C'est votre rendez-vous incontournable de la fin d’année : le meilleur d’Internet, bien emballé, dans un Big Bêtisier de Noël encore plus déjanté !Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables grâce aux aventures de nos rois de la gaffe : la célèbre famille Boulet !Au programme également : les stars de Tik Tok, les chutes spéciales 2021, imprévus et autres canulars imparables.Et la cérémonie des Bûches d'Or récompensera les images les plus drôles de l'année."All I want for christmas is" un nouveau Big Bêtisier de Noël !