Le Big Bêtisier du 19 février 2020

Bonne humeur, fous rires et surprises déjantées, voici le menu du Big bêtisier de Christophe Beaugrand. Au programme les sportifs, les présentateurs et les amateurs les plus malchanceux du petit écran.Les images qui ont fait le plus de buzz, avec entre autre des reprises de chansons hilarantes, le plus fou de la télé du monde entier et des tours de magie hallucinants. Retrouvez également Pharrell Williams, Justin Bieber, Beyoncé et la crème d'Hollywood dans des pièges irrésistibles. Sans oublier les défis les plus dingues d'internet, des caméras cachées exceptionnelles et des animaux complètement délirants. Bref une soirée 100% rire avec les images les plus mignonnes et les plus drôles.

