Ce soir, Christophe Beaugrand vous attend pour Le Big Bêtisier ! Au programme de cette soirée, des séquences toujours plus drôles et surprenantes pour un concentré d'humour et de bonne humeur. Fous rires, gaffes, coups de gueules, surprises, imprévus et autres dérapages… Vous allez découvrir la télévision et le net comme vous ne les avez jamais vus !

