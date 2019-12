Le Big Bêtisier de Noël du 25 décembre 2019

Christophe Beaugrand vous offre le premier cadeau des fêtes de fin d'année, un Big Bêtisier de Noël irrésistible, à regarder en famille !Au programme, pour passer vos fêtes dans la bonne humeur, des pères Noël complètements délirants, des enfants aussi mignons que drôles et des caméras cachées de Noël exceptionnelles ! Également dans la hotte de Christophe Beaugrand, le meilleur des surprises de stars, des chutes, le plus drôle des chorales de Noël et le traditionnel bêtisier des animaux avec en bonus une version inédite spéciale Noël. Fin d'année oblige, nous récompenserons aussi les images d'internet les plus folles de 2018.

