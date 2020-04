Le grand Bêtisier à la maison du 14 avril 2020

Chacun de leur côté, Karine Ferri et Christophe Beaugrand sont de retour pour " LE GRAND BETISIER A LA MAISON "… mais depuis chez eux.Ils vous invitent à embarquer avec eux pour une émission placée sous le signe du rire et de la bonne humeur.Au programme de ce " GRAND BETISIER A LA MAISON ", toutes les images les plus drôles de la saison, les bêtisiers des tournages de vos séries télé, des moments " off " de vos émissions préférées, sans oublier des fous rires d'anthologie. Un rendez-vous à ne pas manquer, à regarder en famille ou entre amis !