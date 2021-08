Le grand bêtisier de l'été du 31 juillet 2021

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Karine Ferri, Christophe Beaugrand et leurs invités vous embarquent pour une soirée d'été en plein air, sous le signe du rire et de la bonne humeur.Au programme de ce Grand Bêtisier, toutes les images les plus drôles de la saison, les bêtisiers inédits des tournages, des moments « off » de vos émissions préférées, sans oublier des fous rires d’anthologie.Un rendez-vous inédit d’humour et de bonne humeur à ne pas manquer, à regarder en famille ou entre amis.Aux côtés de Karine Ferri et Christophe Beaugrand, ils vous feront partager leur bonne humeur : Cauet, Anthony Colette, Gérémy Crédeville, Sophie Davant, Elsa Esnoult, Keen’V, Chantal Ladesou, Jean-Luc Lemoine, Moundir, Amandine Petit, Miss France 2021, Hélène Segara, Titoff et Julie Zenatti.