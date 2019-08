Le grand Bêtisier de l'été - Le grand bêtisier de l'été

Karine Ferri, Christophe Beaugrand et leurs invités vous invitent à embarquer sur la Seine, au pied de la Tour Eiffel, pour une soirée d'été en plein air, sous le signe du rire et de la bonne humeur. Au programme de ce Grand Bêtisier de l'Eté, toutes les images les plus drôles de la saison, les bêtisiers inédits des tournages de vos séries télé, des moments « off » de vos émissions préférées, sans oublier des fous rires d’anthologie. Aux côtés de Karine Ferri et Christophe Beaugrand, ils vous feront partager leur bonne humeur : Denis Brogniart, Iris Mittenaere, Laurent Ruquier, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti, mais aussi Jeanfi Janssens, Claudia Tagbo, les comédiens de la série « Nos Chers Voisins » Joy Esther, Gil Alma et Thierry Samitier, ainsi que les rois du fous rires à la télé à l’heure du déjeuner : Maya Lauqué et Thomas Isle. Un rendez-vous à ne pas manquer, à regarder en famille ou entre amis.