Le grand bêtisier de l’été (Partie 1)

Découvrez un concentré hilarant du meilleur de la télé et d’internet de ces derniers mois. Au programme : les meilleurs fous rire de vos stars et de vos animateurs préférés. Des animaux que vous ne verrez qu’au grand bêtisier sans oublier que toutes les vidéos les plus drôles de l’été repartiront avec un bêtisier award.Mais aussi Burger Quiz, des réactions de bébés hilarantes, des canulars mémorables, un bêtisier de la dernière saison de Nikos Aliagas dans 50’ Inside, ou encore Camille Combal qui s’incruste au Téléshopping !Le tout saupoudré de nos « NETLOL », notre mini plateforme de vidéos drôles du net !Rejoignez-nous pour un grand bêtisier de l’été où l'imprévu et les fous rires sont au rendez-vous !