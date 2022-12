Le grand bêtisier de Noël du 18 décembre 2022

It's Christmas Time ! Anaïs Grangerac vous donne rendez-vous pour votre traditionnel et très attendu Grand Bêtisier de Noël. Au programme des festivités, toutes les images incontournables de l'année. Fous-rires, bourdes et dérapages en tout genre, sans oublier les immanquables du net !