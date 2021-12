Le grand bêtisier de Noël du 19 décembre 2021 - 1ère partie

It's Christmas Time ! Anaïs Grangerac vous donne rendez-vous pour votre traditionnel et très attendu Grand Bêtisier de Noël. Au programme des festivités, toutes les images incontournables de l'année, le meilleur de Quotidien, les offs de 50' Inside et le plus drôle de Tik Tok.Fous rires, bourdes et dérapages en tout genre, sans oublier les immanquables du net ! Animaux incontrôlables, réveillons ratés, petites blagues entre amis… on a tout prévu pour vous offrir le meilleur Grand Bêtisier de Noël !