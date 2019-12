Le grand bêtisier du 31 décembre 2019

Karine Ferri et Christophe Beaugrand convient tous les téléspectateurs pour un Grand bêtisier, en compagnie de nombreux invités : Vincent Lagaf’, Jean-Luc Reichmann, Patrick Sébastien, Iris Mittenaere, Malik Bentalha, vos stars de Demain nous appartient Ingrid Chauvin, Linda Hardy et Alexandre Brasseur, ainsi que de nombreux comédiens de la série, mais aussi Max Boublil, Valérie Damidot, Marie-Ange Nardi, et les héros de la 10ème saison de Danse avec les stars : Azize Diabiaté, Elsa Esnoult, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Yoann Riou, Denitsa Ikonomova, Anthony Colette, Christophe Licata, Maxime Dereymez et Katrina Patchett.Au menu de cette soirée pétillante : les plus beaux fous rires de l'année, le meilleur des jeux télés, les scènes coupées de vos séries préférées… Mais aussi les extraits les plus drôles des invités, des séquences culte et des surprises orchestrées par Karine Ferri et Christophe Beaugrand. Un rendez-vous incontournable pour terminer l’année en beauté dans la bonne humeur en attendant les douze coups de minuit !

