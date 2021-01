Le grand bêtisier du 31 décembre 2020

Le compte à rebours est lancé ! Pour les fêtes de fin d’année, Karine Ferri et Christophe Beaugrand convient tous les téléspectateurs à un « Grand Bêtisier du 31 » en compagnie de leurs nombreux invités. Pour fêter comme il se doit cette nouvelle année 2021, Karine Ferri et Christophe Beaugrand ont imaginé, pour les téléspectateurs et leurs invités, une soirée exceptionnelle et pétillante, qui s’annonce mémorable. Au programme : bonne humeur et de nombreuses surprises. Les plus beaux fous rires de l'année, les moments cultes de la télévision, le meilleur des jeux télés, lapsus, chutes, scènes coupées, extraits les plus drôles des invités…Un rendez-vous incontournable en attendant les 12 coups de minuit, terminer 2020 et se projeter en 2021 dans la bonne humeur ! Replay du jeudi 31 décembre 2020 sur TF1.