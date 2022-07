Le grand bêtisier (Partie 1) du 22 juillet 2022

Les minutes les plus drôles de votre semaine viennent de commencer ! Anaïs Grangerac vous embarque pour vous montrer le plus drôle de ces dernières semaines. À la télé ou sur le net, au menu : les fous rires de vos héros préférés. De Audrey Fleurot dans HPI à Marion Cotillard dans Burger Quiz en passant par Michou sur le parquet de Danse Avec Les Stars. Les plus belles gaffes et OFF de tournage ne manqueront pas de vous faire mourir de rire.Un rendez-vous inédit d’humour et de bonne humeur à ne pas rater, à regarder en famille ou entre amis !