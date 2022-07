En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Le grand bêtisier revient ! Fous rires, gaffes, coups de gueule, surprises, imprévus et autres dérapages nous avons compilé les séquences les plus drôles de ces dernières semaines. Sans oublier les animaux et comme toujours les séquences les plus irrésistibles seront récompensées par le "Bêtisier Awards". Un rendez-vous incontournable de l'été !