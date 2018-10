Les meilleures caméras cachées d'Halloween

Le jour d’Halloween se doit d’être un savant mélange entre la peur et… l’humour ! Et quoi de mieux pour réunir ces deux émotions contraires que des caméras cachées à trembler de rire ? Dans cette petite compilation, retrouvez les réactions de nos piégés. Des plus farfelues aux plus… inexistantes ! Certains ont en effet plus de mal que d’autres à garder leur sang-froid face aux épouvantails vivants et autres monstres sortis tout droit des enfers ! Sensations garanties. Extrait du Bêtisier du net.