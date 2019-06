NEWS - Jeudi 06/08/15 - 08:00

Le Grand Blind Test est de retour sur TF1 le vendredi 7 août 2015 à 23h05. Parmi les invités de Laurence Boccolini, le beau et séduisant Baptiste Giabiconi. Et le mannequin se révèle être redoutable. Plus fort que Shazam même !