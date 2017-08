EXCLU - Laurent Maistret chauffe Laurence Boccolini !  

Exclu MYTF1 - Laurent Maistret serait-il prêt à tout pour remporter un point et faire gagner son équipe ? Jeux de regards, sourires qui en disent long, Laurence Boccolini n’est pas insensible au charme de Laurent ! Samedi à 23h15, deux équipes s’affrontent. D’un côté, l’équipe de Danse Avec Les Stars avec Kamel Le Magicien, Fabienne Carat, Laurent Maistret et Thierry Samitier. De l’autre, l’équipe des blonds composée de Cyril Féraud, Cécile de Ménibus, Dave et Gérémy Crédeville. Qui remportera le titre du Roi du Blind Test ? Extrait exclusif de « Le Grand Blind Test » du samedi 19 août à 23h15 sur TF1.