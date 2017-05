EXCLU MYTF1 - Laurence Boccolini et tous les candidats chantent sur « Je n’ai pas changé »

Inédit : vendredi à 23h10 sur TF1, Laurence Boccolini accueillera Cyril Féraud, Bruno Guillon, Elodie Gossuin, Cauet, Baptiste Giabiconi, Joyce Jonathan, Julie Zenatti et Vincent Niclo. Des tubes des années 80, aux années Disco en passant par Rihanna et Jean-Jacques Goldman, tous les styles de musiques sont représentés et toute la famille peut jouer avec des titres connus de tous ! Il faudra rivaliser d'oreille musicale mais aussi de rapidité, de mémoire et d'humour pour remporter le titre de roi du Grand Blind Test ! Alors, saurez-vous de la partie ?