Gérémy Crédeville imite Johnny Hallyday sur « allumer le feu »

C’est parti pour le Warm Up, une partie tout en légèreté où les invités se lâchent sur leurs tubes préférés. Ce soir, deux équipes s’affrontent. D’un côté, l’équipe de Danse Avec Les Stars avec Kamel Le Magicien, Fabienne Carat, Laurent Maistret et Thierry Samitier. De l’autre, l’équipe des blonds composée de Cyril Féraud, Cécile de Ménibus, Dave et Gérémy Crédeville. Ce dernier a le talent d’imiter avec brio Johnny Hallyday, petite démonstration. Regardez ! Extrait du replay de « Le Grand Blind Test » du samedi 19 août à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.