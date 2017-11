Le grand blind test du 4 novembre 2017

Poussez les meubles de votre salon et préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle de musique et de rire en compagnie de Laurence Boccolini ! La règle est simple : les deux équipes jouent l'une contre l'autre et doivent donner le nom de l'interprète le plus rapidement possible. Munis de tablettes, les célébrités devront y inscrire le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire. Des tubes des années 80, aux années Disco en passant par Rihanna et Jean-Jacques Goldman, tous les styles de musiques sont représentés et toute la famille peut jouer avec des titres connus de tous ! Il faudra rivaliser d'oreille musicale mais aussi de rapidité, de mémoire et d'humour pour remporter le titre de roi du blind test !Laurence Boccolini accueillera Cyril Féraud, Bruno Guillon, Elodie Gossuin, Cauet, Baptiste Giabiconi, Joyce Jonathan, Julie Zenatti et Vincent Niclo.